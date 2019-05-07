YSK kararı sonrası Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, twitter hesabından YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki gösterdi.
YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararı gündeme oturdu. YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararı sanat camiasında yankı uyandırdı. Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen ve sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla çok konuşulan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'un tepkisi gecikmedi.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" yorumunda bulundu.
Özoğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"
Komünist başkanı tebrik etmişti
Daha önce Ovacık İlçe Belediye Başkanı olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediye başkanlığını kazanmasını tebrik etmişti. Özoğuz, Maçoğlu'nun seçim zaferinden sonra Twitter hesabından, "Tebrikler Fatih Mehmet Maçoğlu belediyecilik yaklaşımınızla çok sağlam bir örneksiniz. Hizmetlerinizin çoğalarak devamını dileriz." açıklamasını yaptı.