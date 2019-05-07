YSK kararı sonrası Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Özoğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"