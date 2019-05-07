HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

STANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Sabah saat 05:00 sıralarında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. 

Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Binaya giren polisin içerideki arama ve gözaltı işlemleri devam ederken, Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun: Karar demokrasimizin bir zaferidir
Fahrettin Altun: Karar demokrasimizin bir zaferidir
TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması: Kaygı verici
TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması: Kaygı verici
MHP Başkanlık Divanı sonrası açıklama
MHP Başkanlık Divanı sonrası açıklama
Trabzonspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
YSK'nın kararı sonrası Yıldırım'dan ilk açıklama
YSK'nın kararı sonrası Yıldırım'dan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlardan Ramazan ayında baygınlık uyarısı!
Uzmanlardan Ramazan ayında baygınlık uyarısı!
Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova
Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Şeker hastaları ramazan ayında nasıl beslenmeli?
Şeker hastaları ramazan ayında nasıl beslenmeli?
YSK kararı sonrası o parti adayını geri çekti
YSK kararı sonrası o parti adayını geri çekti
Kadın 61. bölüm 2. fragmanı
Kadın 61. bölüm 2. fragmanı
Oruca nasıl niyet edilir Ramazan'da oruca ne zaman niyet edilir?
Oruca nasıl niyet edilir Ramazan'da oruca ne zaman niyet edilir?
Samsun iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Samsun iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Yorumlar