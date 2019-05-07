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Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova

Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova

Mayıs ayı göz önünde olacağınız, insanların bütün ilgisini üzerinize çekeceğiniz, çalışıyorsanız ve kariyeriniz için hedefleriniz varsa bunlarla ilgili hızlı gelişmelerin yaşanacağı bir ay olacak.

Mayıs ayı göz önünde olacağınız, insanların bütün ilgisini üzerinize çekeceğiniz, çalışıyorsanız ve kariyeriniz için hedefleriniz varsa bunlarla ilgili hızlı gelişmelerin yaşanacağı bir ay olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Ayın ilk on günlük döngüsü içerisinde beraber iş yaptığınız insanlarla olan bağlantılarınızda dikkatli olmanız gerekebilir.

16 Mayıs’ta enerji alanınız değişecek. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanmakta zorlanacaksınız. Geri plana çekilebilirsiniz. Zaman zaman ani duygu patlamaları, işlerinizde ve özel hayatınızda sıkıntılara sebebiyet verebilir. Her şeyi içinizde biriktirmemeye ve üzerinize alınmamaya özen göstermelisiniz.

18 Mayıs’ta oluşacak Dolunay ile ailevi konularda ve hayatınızla ilgili alanlarda önemli kararlar alabilirsiniz. Emlak ve gayrimenkul ile ilgili bir karar alabilirsiniz. Eşinizin ailesi ve sizin aileniz arasındaki gerginlikler Bu Dolunay’da ortaya çıkabilir. 21 Mayıs’tan sonra sosyal çevrenizi hareketlendireceksiniz. Güzel bir ay diliyorum.

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