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Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi

Trabzonspor'un iki genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin takibinde.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezon iyi bir hava yakalayarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi. Ağaoğlu, bu senenin bir prova olduğunu belirterek, "Provada eksikleri, noksanları görüyorsunuz. Onları izale ederek, telafi ederek önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"Ders böyle verilir"
Ağaoğlu genç oyuncuların da performansına değinerek, "Genç yetenek kırmızı halıda olmuyor, yeşil sahada oluyor. Abdülkadir Ömür'ü izlesinler, genç yetenek neymiş, futbolun yıldızı, süperi neymiş. Ne mutlu bize ki ülkede futbolu izleyen milyonlara bunu bir kez daha gösterdik. Yerlisi yabancısı hepsi benim canım ama Abdülkadir Ömür'ü alnından öpüyorum. Sadece bugün oynadığı oyunla değil, bir takım örümcek tutmuş beyinlere verdiği dersle anlından öpüyorum. Ders böyle verilir" diye konuştu.

"Bugün Lille ve Manchester United takımları izledi"
Ağaoğlu, bir basın mensubunun Yusuf ile Abdülkadir Ömür'ü Lille ile Manchester United'in izlediğine ilişkin sorusu üzerine, "Bizim oyucularımızı uzun zamandır izliyorlar. Oyuncularımızın hepsini izliyorlar. Bugün Lille ve Manchester United takımları izledi. Eğer Trabzonspor'u Avrupa'nın önde gelen liglerinin önde gelen kulüplerinin izleme ekipleri izliyorsa bu bile bizim için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un 2 genç yıldızı Kayserispor maçına ilk 11 başlarken Yusuf Yazıcı takımının ikinci, Abdülkadir üçüncü golünü kaydetti. 

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