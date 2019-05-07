HABER /  FENERBAHÇE

Ersun Yanal gözden çıkardı! Sezon sonu yolcu

Ersun Yanal gözden çıkardı! Sezon sonu yolcu

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michael Frey'in sarı-lacivertli ekipte gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamaları başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın son dönemlerde kadroya almadığı 24 yaşındaki Frey için yönetimin futbolcunun menajerine kulüp bulmaları yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Üç yıl daha kontratı bulunuyor
Sezon başında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer edilen Michael Frey'in Fenerbahçe'yle üç yıl daha kontratı bulunuyor.

22 maçta 5 gol
24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyerken 5 gole imza attı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi
Nagehan Alçı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba Öcalan ve HDP iddiası
Nagehan Alçı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba Öcalan ve HDP iddiası
Meral Akşener'den şok teklif eğer bu çağrımız kabul edilmezse
Meral Akşener'den şok teklif eğer bu çağrımız kabul edilmezse
YSK kararı sonrası İBB Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı
YSK kararı sonrası İBB Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Fahrettin Altun: Karar demokrasimizin bir zaferidir
Fahrettin Altun: Karar demokrasimizin bir zaferidir
ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de seramik atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de seramik atölyesi alev alev yandı
Uzmanlardan Ramazan ayında baygınlık uyarısı!
Uzmanlardan Ramazan ayında baygınlık uyarısı!
Şanlıurfa Diyanet iftar saatleri 2019 imsak sahur vakti
Şanlıurfa Diyanet iftar saatleri 2019 imsak sahur vakti
Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova
Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova
Şeker hastaları ramazan ayında nasıl beslenmeli?
Şeker hastaları ramazan ayında nasıl beslenmeli?
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması: Kaygı verici
TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması: Kaygı verici
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Yorumlar