Ersun Yanal gözden çıkardı! Sezon sonu yolcu

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michael Frey'in sarı-lacivertli ekipte gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamaları başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın son dönemlerde kadroya almadığı 24 yaşındaki Frey için yönetimin futbolcunun menajerine kulüp bulmaları yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Üç yıl daha kontratı bulunuyor

Sezon başında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer edilen Michael Frey'in Fenerbahçe'yle üç yıl daha kontratı bulunuyor.

22 maçta 5 gol

24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyerken 5 gole imza attı.