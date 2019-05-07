Fatih Altaylı'dan olay sözler: Tarikat toplantılarına gidenlere el sallıyor

Fatih Altaylı, Ali Koç'u öven sözler sarf ederken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için ''Tarikat toplantılarında mafyatik adamlarla beraber tarikat liderleriyle görüşmelere giden taraftar gruplarının otobüslerine el sallıyor.'' dedi.

Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u överken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yerden yere vurdu.

''Fenerbahçeli olasım geliyor''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemli" açıklaması ve Ülker Stadı'nın Mustafa Kemal Atatürk yapılması şeklindeki demecini yorumlayan Altaylı "Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bunları duydukça benim Fenerbahçeli olasım geliyor. Helal olsun. Galatasaray'dan da keşke böyle bir öneri gelse. Keşke keşke keşke...'' dedi.

''Taraftar gruplarının otobüslerine el sallıyor''

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i yerden yere vuran Altaylı, ''Galatasaray'ın üzerine bir toprak serpilmiş ama ne toprağı olduğu belli değil. Bizim başkanımız ise gidip tarikat toplantılarında mafyatik adamlarla beraber tarikat liderleriyle görüşmelere giden taraftar gruplarının otobüslerine el sallıyor.'' ifadelerini kullandı.

''UltrAslan'ın başında olduğu söylenen kişiler...''

Taraftar grupları hakkında sert sözler sarf eden Altaylı, ''UltrAslan'ın başında olduğu söylenen kişiler, bilmem ne cemaatinin toplantısına gidip orada mafyöz olduğu iddia edilen adamlarla videolar çektirip yayınlarken bizim başkan da onları el sallayarak uğurluyor" şeklinde konuştu.