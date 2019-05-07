Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararını almasının ardından yaptığı açıklamada "Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz merak etmeyin her şey çok güzel olacak." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı için Genel Merkez binasına geldi. Binaya geçerken basın mensuplarıyla karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun güler yüzlü olması dikkat çekti.



"Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz"

Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak"

İmamoğlu: Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız

Toplantı öncesi konuşan Ekrem İmamoğlu, "Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız. Hepinize kolay gelsin'' dedi.