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Mustafa Yeneroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay açıklama

Mustafa Yeneroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, YSK kararı sonrası resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Yeneroğlu, Ebu Hanife'nin "Hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar" sözünü hatırlatarak "Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir" dedi.

YSK dün akşam saatlerinde, tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun sesini kısarsanız...''

"Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'Mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir.."

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