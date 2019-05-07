The New York Times'ın İstanbul'da yeniden seçim yorumu

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı dış basında da geniş yankı buldu.

Amerikan gazete New York Times, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararını haberleştirdi.

Carlotta Gall imzalı haberde İstanbul'daki karar neticesinde yaşanacak sürece dair yorumlar yapıldı.

''Sosyal kargaşa ve ekonomik kriz ihtimali artacak''

Yazıda, "Cumhurbaşkan Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği, ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı" yorumu yer aldı.

"İstanbul için eşi görülmemiş bir mücadele''

Haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele." ifadelerine yer verildi.

Yazıda seçmen iradesinin hiçe sayıldığı sözleri de yer aldı.