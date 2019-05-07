HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

The New York Times'ın İstanbul'da yeniden seçim yorumu

The New York Times'ın İstanbul'da yeniden seçim yorumu

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı dış basında da geniş yankı buldu.

Amerikan gazete New York Times, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararını haberleştirdi.

Carlotta Gall imzalı haberde İstanbul'daki karar neticesinde yaşanacak sürece dair yorumlar yapıldı.

''Sosyal kargaşa ve ekonomik kriz ihtimali artacak''

Yazıda, "Cumhurbaşkan Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği, ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı" yorumu yer aldı.

"İstanbul için eşi görülmemiş bir mücadele''

Haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele." ifadelerine yer verildi.

Yazıda seçmen iradesinin hiçe sayıldığı sözleri de yer aldı.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası ilk açıklama Mustafa Yeneroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay açıklama Nagehan Alçı'dan İstanbul seçimleri için teröristbaşı Abdullah Öcalan ve HDP iddiası
BU FOTO GALERİYE BAKIN
YSK kararı sonrası Fazıl Say'dan olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı! CHP'ye tavsiyem...
Foto Galeri YSK kararı sonrası Fazıl Say'dan olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı! CHP'ye tavsiyem... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
"Oğlum" diye seslenmişti! Sunucu Erkan Tan'dan çok tartışılacak "İmamoğlu" sözleri
"Oğlum" diye seslenmişti! Sunucu Erkan Tan'dan çok tartışılacak "İmamoğlu" sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası ilk açıklama
Mustafa Yeneroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay açıklama
Mustafa Yeneroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay açıklama
CHP'den YSK'ya çok sert "İstanbul" tepkisi: Seçmen iradesini çöpe atmanın yolu açıldı
CHP'den YSK'ya çok sert "İstanbul" tepkisi: Seçmen iradesini çöpe atmanın yolu açıldı
TKP İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu lehine geri çekti
TKP İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu lehine geri çekti
Ertuğrul Kürkçü'den İstanbul tepkisi! YSK kararı sonrasında...
Ertuğrul Kürkçü'den İstanbul tepkisi! YSK kararı sonrasında...
ÖNCEKİ HABERLER
Manchester City, Leicester City engelini aştı
Manchester City, Leicester City engelini aştı
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
Çarpışma 21. bölüm fragmanı
Çarpışma 21. bölüm fragmanı
7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgu ekranı
7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgu ekranı
YSK'nın İstanbul seçimleri kararı sonrası dolar fırladı! İşte son durum
YSK'nın İstanbul seçimleri kararı sonrası dolar fırladı! İşte son durum
e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş
e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oluyor
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oluyor
YSK Başkanı Sadi Güven kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
YSK Başkanı Sadi Güven kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Yorumlar 7 yorum