HABER /  POLİTİKA

"Oğlum" diye seslenmişti! Sunucu Erkan Tan'dan çok tartışılacak "İmamoğlu" sözleri

"Oğlum" diye seslenmişti! Sunucu Erkan Tan'dan çok tartışılacak "İmamoğlu" sözleri

Ekrem İmamoğlu'na "Daha olmadın oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, "Binali Yıldırım'a verilen oylarla belediye başkanı olmak isteyen bir adam saygın olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Sunucu Erkan Tan yine çok tartışılacak sözlere imza attı.

"Yıldırım'a verilen oylarla İBB Başkanı oldu"

YSK'nın seçimin yenilenme kararına değinen Erkan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun saygın bir kişilik olmadığını, Binali Yıldırım'a verilen oylarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu iddia etti.

İşte Erkan Tan'ın canlı yayında sarf ettiği o sözler:

Saygın, vakur bir biçimde bekledi. Sessizliğini korudu. Sessiz saygınlığı diye köşe yazarlığı yapıyor orada yazdı. Peki Ekrem İmamoğlu saygın mı? Şimdi o an için sahip olmadığı unvanla Anıtkabir özel defterini imzalayan Ekrem İmamoğlu saygın olabilir mi? Binali Yıldırım'a verilen oylarla belediye başkanı olmak isteyen bir adam saygın olabilir mi?

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası ilk açıklama
Mustafa Yeneroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay açıklama
Mustafa Yeneroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay açıklama
CHP'den YSK'ya çok sert "İstanbul" tepkisi: Seçmen iradesini çöpe atmanın yolu açıldı
CHP'den YSK'ya çok sert "İstanbul" tepkisi: Seçmen iradesini çöpe atmanın yolu açıldı
TKP İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu lehine geri çekti
TKP İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu lehine geri çekti
Ertuğrul Kürkçü'den İstanbul tepkisi! YSK kararı sonrasında...
Ertuğrul Kürkçü'den İstanbul tepkisi! YSK kararı sonrasında...
YSK'nın İstanbul seçimleri kararı sonrası dolar fırladı! İşte son durum
YSK'nın İstanbul seçimleri kararı sonrası dolar fırladı! İşte son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgu ekranı
7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgu ekranı
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oluyor
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oluyor
Ersun Yanal gözden çıkardı! Sezon sonu yolcu
Ersun Yanal gözden çıkardı! Sezon sonu yolcu
Erkenci Kuş 41. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 41. bölüm fragmanı
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi
Söz 82. bölüm ilk sahne
Söz 82. bölüm ilk sahne
Yorumlar 9 yorum