"Oğlum" diye seslenmişti! Sunucu Erkan Tan'dan çok tartışılacak "İmamoğlu" sözleri

Ekrem İmamoğlu'na "Daha olmadın oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, "Binali Yıldırım'a verilen oylarla belediye başkanı olmak isteyen bir adam saygın olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Sunucu Erkan Tan yine çok tartışılacak sözlere imza attı.

"Yıldırım'a verilen oylarla İBB Başkanı oldu"

YSK'nın seçimin yenilenme kararına değinen Erkan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun saygın bir kişilik olmadığını, Binali Yıldırım'a verilen oylarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu iddia etti.

İşte Erkan Tan'ın canlı yayında sarf ettiği o sözler:

Saygın, vakur bir biçimde bekledi. Sessizliğini korudu. Sessiz saygınlığı diye köşe yazarlığı yapıyor orada yazdı. Peki Ekrem İmamoğlu saygın mı? Şimdi o an için sahip olmadığı unvanla Anıtkabir özel defterini imzalayan Ekrem İmamoğlu saygın olabilir mi? Binali Yıldırım'a verilen oylarla belediye başkanı olmak isteyen bir adam saygın olabilir mi?