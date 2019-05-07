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İşte Ersan Adem Gülüm'ün yeni takımı

İhlas Haber Ajansı
İşte Ersan Adem Gülüm'ün yeni takımı

Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Ersan Adem Gülüm, Avustralya Ligi takımlarından Western United ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün yeni adresi belli oldu. Son olarak Çin’in Hebei China Fortune takımında forma giyen ve mukavelesi elinde bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, futbola doğduğu ülke olan Avustralya’da devam etme kararı aldı.

Avustralya Ligi ekiplerinden Western United, Ersan Gülüm ile resmi olarak anlaştıklarını açıkladı. 

Bonservisi elindeydi
Futbola Avustralya'nın Hume City takımında başlayan Ersan, Türkiye’de Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti. Tecrübeli savunmacı son olarak Çin ekiplerinden Hebei China Fortune takımında görev almıştı. Ocak ayında sözleşmesi biten Ersan'ın bonservisi ise elinde bulunuyordu. 

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