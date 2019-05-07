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Emre Kınay, "İmamoğlu" paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Emre Kınay, "İmamoğlu" paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ekranlara ara vererek İYİ Parti'den siyasete atılan ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı "Ekrem İmamoğlu" mesajıyla çok konuşuldu.

Instagram hesabından YSK'nın İstanbul seçiminin yenilenmesiyle ilgili paylaşım yapan Emre Kınay, "İstanbul'un seçilmiş Belediye başkanıdır! Ayni zarftaydık hepimiz! Muhtarlar İl, ilçe, meclis pusulaları, ben de adaydım kaybettim herkes adaydı kazanan oldu tebrik ettik. Kaybedenler oldu!" diye konuştu.

"Bu milletle dalga geçmeyin!"

"Binali Yıldırım kaybetti! Ekrem İmamoğlu kazandı!" diyen Kınay, "Hepsi doğru Ak Parti'nin meclis üyelikleri doğru orada hiç bir usulsüzlük hile hurda yok. Muhtarlarda yok meclislerde yok İstanbul belediye başkanında var öyle mi? Kimse salak değil! Bu milletle dalga geçmeyin!" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi YSK eliyle, askıya alınmıştır"

Emre Kınay, sözlerini şöyle sürdürdü: Eğer dediğiniz gibiyse bu işin sorumlusu İçişleri Bakanı'nın bir an önce görevden azledilmesi gerekir! Bir de ey demokrasi için emek veren herkes! Eğer seçim yapılacaksa Birleşmiş Milletler gözetimini isteyin! Çünkü o secime, o seçimin sonucuna, o seçimin secim kurullarına, bu iktidarın hakim olduğu hiçbir alana güven kalmadı! Demokrasi YSK eliyle, alınan emirler doğrultusunda askıya alınmıştır... Bu Türk demokrasisi için utanç günüdür! Aynı zarftan kendi çıktığında sevinen başkası çıktığında çirkefleşenlerin bizi dünyaya rezil edişidir!

Kınay'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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