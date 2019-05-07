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Meral Akşener'den grup toplantısında seçim yemini And olsun ki...

Meral Akşener'den grup toplantısında seçim yemini And olsun ki...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında YSK'nın İstanbul kararına tepki gösterdi. Akşener ''and olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'u kaybeden AK Parti'nin itirazları sonucu YSK'nın seçim yenilenmesi kararı ve gündemdeki diğer konular hakkında partisinin grup toplantısında değerlendirdi. 

Ben bugün talimatla karar veren yargı mensupları adına utanıyorum diyen Akşener 'And olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki, aziz ve gazi Türk milletini ve sizleri utandırmayacağım. Bizi 'sesimiz ol, sözcümüz ol' diyenleri utandırmayacağım. ifadelerini kullandı.

Tüm sandık kurulu başkanları incelensin talebi

Akşener ayrıca seçimlere ilişkin bir çağrıda bulunarak , ''Sadece 31 Mart değil, sayın Erdoğan’ın seçildiği 24 Mart seçimlerini sorgulayacak mısınız? Gerekçeniz tam kanunsuzluksa bunu yapmalısınız. İYİ Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz. dedi.

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