Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası ilk açıklama

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıya Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı için Genel Merkez binasına geldi. Binaya geçerken basın mensuplarıyla karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun güler yüzlü olması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Her şey çok güzel olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak."