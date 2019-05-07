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Çocuklara uyuşturucu sattırdığı ileri sürülen zanlılar adliyede

Adana'da silahla yaralama, silah ticareti, tehdit ve çocuklara uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyonla gözaltına alınan 8 şüphemi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönettiği" ileri sürülen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis yapılan çalışmada Yüreğir ilçesi 19 Mayıs ve Koza mahallelerinde silah ticareti, tehdit, silahlı yaralama ve çocuklara uyuşturucu sattırdığı ileri sürülen 3'ü çocuk 15 kişinin "çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönettiğini" tespit etti. Yapılan bu tespitler sonucunda 3 Mayıs günü şafak vakti eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8'i büyük 11 zanlı gözaltına alındı. 

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