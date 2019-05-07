7 Mayıs Türkiye Gündemi

YSK İstanbul seçimlerini iptal etti! Seçimler yenileniyor

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararını AK Parti Temsilcisi Recep Özel, twitter'dan duyurdu.

İşte İstanbul seçimlerinin yapılacağı tarih

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel, seçimlerin 23 Haziran'da yenileneceğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu: Her şey güzel olacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerindeki hile iddialarına karşı çıktı. Ekrem İmamoğlu YSK kararı sonrası "Her şey güzel olacak" sözleriyle yetindi.

YSK'nın kararı sonrası Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" dedi.

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece için flaş karar

Kurul, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti.

Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı

Tarihçi Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenazeye katılan çok sayıda kişi Mısıroğlu’nu son yolculuğuna uğurladı.