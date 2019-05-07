Ekrem İmamoğlu: Ramazan ayı kul hakkı yememe ayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı ve mazbatasını iptal etme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "YSK karar açıklıyor. Efendim neymiş sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraz nedeniyle iptal etmiş. Aynı kurullarla 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın Anayasa değişti. O zaman Anayasa da şaibelidir cumhurbaşkanlığı seçimi de" dedi.
Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği konuşmasından satır başları şöyle:
“Bu güzel ülkenin güzel insanları bu akşam sizlerle beraber olduk. Aslında ramazanın ilk günü. Orucumuzu açtık dualarımızı ettik.
Bu ülke, millet adına en güzel düşüncelerimizi en güzel duygularımızı yaradana sığınarak dualarımıza sığdırdık.
Sultanbeyli’deydim. Sultanbeyli’ye söz vermiştim. Ben iftarımı yer sofralarında açarım. İnanıyorum ki Ramazan ayı birleşme, buluşma, kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yenmesin istiyoruz.”