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Kadın 61. bölüm 2. fragmanı

Kadın dizisi 61. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın 61. yeni bölümüyle 7 Mayıs 2019 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 61. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 7 Mayıs 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

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