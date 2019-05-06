Kadın 61. bölüm 2. fragmanı

Kadın 61. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 7 Mayıs 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.