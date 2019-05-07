Yaşlı amcalar ile teyzelerin mücadelesi gülümsetti

Araçtan inen yaşlı amcalar önce kayayı yerinden hareket ettirmeye çalıştı başaramayınca işe araçta bulunan kadınlarda el attı. Kayayı hep beraber yerinden hareket ettirerek yolun kenarına getirme mücadelesini ise kameraya alan vatandaşlar uzun uğraşın ardından yolu açmayı başardı. Kaya yoldan alınıp yol açılınca kendilerini de alkışlamayı ihmal etmediler.