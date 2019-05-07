Ev arkadaşının kedisine işkence yapan kadın kamerada

Olay, Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde meydana geldi. Kedinin sahibi tarafından eve kurulan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının; ev arkadaşının kedisini yerde iterek sürüklediği, tekme attığı görülüyor. Ayrıca, kadın, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen peşinden kovaladığı görülüyor.

KEDİYE İŞKENCEYİ KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE ÖĞRENDİ

Kedisinin maruz kaldığı bu durumu kamera kayıtlarını izleyince öğrenen kedi sahibi kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kediye işkence eden Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi ve teknoloji firması 'Tencent' stajeri olduğu belirtilen kadın, sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.

Tencent firması ise olay sonrası yaptığı açıklamada, konunun takip edildiği ve olayın doğrulanması halinde söz konusu stajerle ilgili ilişiklerini keseceklerini ve stajerin psikolojik yardım aldığından emin olacaklarını belirtti.