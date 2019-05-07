İşte Cüneyt Çakır'ın derbi gerçeği

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool-Barcelona karşılaşmasını yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır hakkında derbi gerçeği ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool-Barcelona karşılaşmasını yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır hakkında derbi gerçeği ortaya çıktı. Pazar günü oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Çakır'ın yönetmesinin planlandığı ancak UEFA'nın buna izin vermediği öğrenildi.
Avrupa futbolunun patronu, Liverpool-Barcelona maçını işaret ederek, "Görevlendirdiğimiz hakemin 48 saatten kısa bir süre önce ulusal liginde maç yönetmesi uygun bulunmamaktadır" dedi.
Avrupa futbolunun patronu, Liverpool-Barcelona maçını işaret ederek, "Görevlendirdiğimiz hakemin 48 saatten kısa bir süre önce ulusal liginde maç yönetmesi uygun bulunmamaktadır" dedi.
Süper Lig 2018-19 sezonunun kaderini etkileyecek nitelikteki Galatasaray-Beşiktaş derbisine Çakır'ın atanmasının düşünüldüğü ifade edildi. Ancak aynı gün UEFA'dan, "Görevlendirdiğimiz hakemin 48 saatten kısa bir süre önce ulusal liginde maç yönetmesi uygun bulunmamaktadır" yanıtı geldi.
Süper Lig 2018-19 sezonunun kaderini etkileyecek nitelikteki Galatasaray-Beşiktaş derbisine Çakır'ın atanmasının düşünüldüğü ifade edildi. Ancak aynı gün UEFA'dan, "Görevlendirdiğimiz hakemin 48 saatten kısa bir süre önce ulusal liginde maç yönetmesi uygun bulunmamaktadır" yanıtı geldi.