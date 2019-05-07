MHP'den grup toplantısı kararı! Değişti

Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısını Çarşamba günü yapma kararı aldı.

MHP'nin meclis grup toplantısının saat 11:00'de yapılacağı açıklandı.

YSK'nın İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararı almasının ardından siyaset arenası hareketlendi.

YSK'nın "İstanbul" kararı

Yüksek Seçim Kurulu'nun günlerdir merakla beklenen İstanbul seçimleriyle ilgili kararı dün akşam saatlerinde açıklandı. YSK'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.

Karar 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla alındı

Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.

"Kamu görevlisi olmadığı..."

AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.