HABER /  POLİTİKA

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni yazısında son günlerde sık sık AK Partili isimlerle bir araya geldiğini belirterek "Seçimin tekrarı bize fayda değil zarar getirir. İstanbul’u almamız zor" dediklerini aktardı.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "YSK teoremi: Tam ama üçte bir" başlığıyla yayımlanan yazısında adını vermediği AK Partili isimlerin, kendisine söylediklerini aktardı.  Altaylı, "Alsak bile Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi ve güçlü bir rakip haline getirmiş oluruz" dediğini ifade etti.

"CHP hile yaptığı için kaybedildiğine inanan fazla kimse yok"

"Şunu çok açık söyleyebilirim. Parti içinde İstanbul’un CHP hile yaptığı için kaybedildiğine inanan fazla kimse yok" diyen Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalenin kaybı ile ilgili hataları şöyle sıralıyor hemen hepsi"

-İstanbul İl Örgütü iyi çalışmadı. Tembel bir il örgütü söz konusuydu.
İl örgütü Büyükşehir adayıyla ortak çalışma yürütmedi. Binali Yıldırım yalnız bırakıldı. Binali Bey’in tecrübelerine kulak asılmadı.

-Sandık başına yollanan AK Partili gözlemciler tecrübesizdi.

-Seçim kampanyasının genelindeki strateji İstanbul’da kazanmanın önünde engel haline geldi.

-MHP İstanbul’da hiçbir yarar sağlamadı. Tam aksine zarar verdi.
Binali Yıldırım’ın sakin hali seçmen tarafından isteksizlik olarak algılandı.

-İmamoğlu sokağa çıktı. Biz ise salon toplantılarına tıkıldık. Sokağı unuttuk.

-Seçimin tekrarı bize fayda değil zarar getirir. İstanbul’u almamız zor. Alsak bile Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi ve güçlü bir rakip haline getirmiş oluruz.

Yazının tamamı için lütfen tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlü isimlerden İmamoğlu'nun çağrısına yanıt!
Foto Galeri Ünlü isimlerden İmamoğlu'nun çağrısına yanıt! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi
DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Görüşmeler başladı
MHP'den grup toplantısı kararı! Değişti
MHP'den grup toplantısı kararı! Değişti
Meral Akşener'den grup toplantısında seçim yemini And olsun ki...
Meral Akşener'den grup toplantısında seçim yemini And olsun ki...
ÖNCEKİ HABERLER
Diş fırçalamak orucu bozar mı ramazanda ağız kokusuna önlem
Diş fırçalamak orucu bozar mı ramazanda ağız kokusuna önlem
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi gerçeği
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi gerçeği
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
Fatih Altaylı'dan olay sözler: Tarikat toplantılarına gidenlere el sallıyor
Fatih Altaylı'dan olay sözler: Tarikat toplantılarına gidenlere el sallıyor
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Emre Kınay, "İmamoğlu" paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Emre Kınay, "İmamoğlu" paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Çarpışma 21. bölüm fragmanı
Çarpışma 21. bölüm fragmanı
Yorumlar 2 yorum