Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni yazısında son günlerde sık sık AK Partili isimlerle bir araya geldiğini belirterek "Seçimin tekrarı bize fayda değil zarar getirir. İstanbul’u almamız zor" dediklerini aktardı.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "YSK teoremi: Tam ama üçte bir" başlığıyla yayımlanan yazısında adını vermediği AK Partili isimlerin, kendisine söylediklerini aktardı. Altaylı, "Alsak bile Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi ve güçlü bir rakip haline getirmiş oluruz" dediğini ifade etti.

"CHP hile yaptığı için kaybedildiğine inanan fazla kimse yok"

"Şunu çok açık söyleyebilirim. Parti içinde İstanbul’un CHP hile yaptığı için kaybedildiğine inanan fazla kimse yok" diyen Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalenin kaybı ile ilgili hataları şöyle sıralıyor hemen hepsi"

-İstanbul İl Örgütü iyi çalışmadı. Tembel bir il örgütü söz konusuydu.

İl örgütü Büyükşehir adayıyla ortak çalışma yürütmedi. Binali Yıldırım yalnız bırakıldı. Binali Bey’in tecrübelerine kulak asılmadı.

-Sandık başına yollanan AK Partili gözlemciler tecrübesizdi.

-Seçim kampanyasının genelindeki strateji İstanbul’da kazanmanın önünde engel haline geldi.

-MHP İstanbul’da hiçbir yarar sağlamadı. Tam aksine zarar verdi.

Binali Yıldırım’ın sakin hali seçmen tarafından isteksizlik olarak algılandı.

-İmamoğlu sokağa çıktı. Biz ise salon toplantılarına tıkıldık. Sokağı unuttuk.

-Seçimin tekrarı bize fayda değil zarar getirir. İstanbul’u almamız zor. Alsak bile Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi ve güçlü bir rakip haline getirmiş oluruz.

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