Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından Avrupa’dan tepkiler geldi. Açıklamalarda kararın Türkiye’de seçmenlerin sisteme güvenine zarar verebileceği vurgusu öne çıktı.

Erdoğan'a sert sözler

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, paylaştığı Twitter mesajında “Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AKP YSK’ya İstanbul’daki yerel seçimlerin tekrarlanması için baskı uyguladı. Bu durum Türkiye’de iktidarın seçim yoluyla demokratik olarak el değiştirmesine duyulan güveni sona erdirdi” ifadelerini kullandı.

Erdogan does not accept defeat and goes against the will of the people. AKP pressured YSK to re-run local elections in Istanbul. This ends the credibility of democratic transition of power through elections in Turkey.