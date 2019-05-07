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Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler

Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler

YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Avrupa’dan ilk sert tepki Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri’den geldi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından Avrupa’dan tepkiler geldi. Açıklamalarda kararın Türkiye’de seçmenlerin sisteme güvenine zarar verebileceği vurgusu öne çıktı.

Erdoğan'a sert sözler

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, paylaştığı Twitter mesajında “Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AKP YSK’ya İstanbul’daki yerel seçimlerin tekrarlanması için baskı uyguladı. Bu durum Türkiye’de iktidarın seçim yoluyla demokratik olarak el değiştirmesine duyulan güveni sona erdirdi” ifadelerini kullandı.

Güvene ciddi zarar verme potansiyeline sahip

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da YSK’nın kararının ardından yazılı açıklama yaptı. Jagland, “Özgür ve adil seçimler için gerekli koşulların seçim gününden sonra değil önce doğrulanması gerektiğinin altını çiziyoruz. YSK’nın kararı Türk seçmenlerin seçim otoritelerine duyduğu güvene ciddi zarar verme potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı. Jagland, “Türk halkı seçimler konusunda güvenilir ve istikrarlı bir çerçeve dahil olmak üzere demokratik garantiler sağlayan bir seçim sürecini hak etmektedir” dedi.

Claudia Roth: Sinyal yıkıcı

Yeşiller partili Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth, YSK kararının çok ciddi bir sinyal olduğunu belirterek "Seçim Kurulu'nun kararı tepeden yapılan son derece güçlü baskının sonucudur. Sinyal yıkıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi AKP'nin yerel seçimlerden sonra demokratik değişim umut edenlerin hepsine kötü bir ders vermek istediği görülüyor” şeklinde konuştu.

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