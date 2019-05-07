Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri

Merkez Hakem Kurulu’na Bülent Yıldırım’ı şikâyet edecek olan Beşiktaşlı yöneticiler, gelecek sezon için yabancı bir başhakem getirilmesi önerisinde bulunacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşme yaparak Bülent Yıldırım'ı şikayet edecek. Derbideki hatalı buldukları kararları bir rapor halinde sunacak olan Orman'ın ayrıca yeni sezon için MHK'ye 'yabancı başhakem' önerisinde bulunacağı ifade edildi.

Kulüpler Birliği'nde görüşecek

"Hakem rezalet üstüydü. Yönetimiyle derbiyi şaibeli bir hale getirdi" diyerek Yıldırım'a ateş püsküren Başkan Orman'ın, 2019- 20 sezonunda tecrübeli ve güvenilir yabancı bir ismin, hakemlerin performans değerlendirmesi ve atamalarda yardımcı olarak görevlendirilmesini isteyecek.



Sabah'ta yer alan habere göre; Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı da olan Fikret Orman, ilk toplantıda diğer kulüp başkanları ile bu konuyu masaya yatıracak ve yeni sezona bir takım değişikliklerle girilmesi noktasında adım atacak. Yönetimin bu noktada TFF'de yapılacak seçimi beklediği kaydedildi.