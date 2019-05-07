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e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş

e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş

e okul öğrenci giriş uygulamasına nasıl kayıt olunur, e okul nasıl kullanılır sorusu özellikle velilerin gündeminde. 2. yarıyılın 2. sınavları başladı. Veliler ve öğrenciler ise e okul üzerinden sınav sonuçlarını öğrenmek için E OKUL VBS girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor.

Öğrenciler okulların kapanmasına sayılı günler kala 2. sınavlarına giriyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek için e okul üzerinden e öğrenci bilgilendirme sistemi uygulamasına girmek isteyen öğrenciler nasıl kayıt olunur, e okul nasıl kullanılır sorularının yanıtını arıyor. Veliler ise sınav sonuçlarını e okul VBS sisteminden öğrenmek için E OKUL VBS girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Öncelikle veliler bilgisayar ekranından e okul VBS sistemini indirebileceği gibi akıllı telefonlarına da anında bu uygulamayı indirebilir. Akıllı telefonunuzun play store uygulamasından e okul'u kolayca indirebilirsiniz. Öğrencinizin doğum yılı, doğum yeri ve sınıf bilgilerini de girdikten sonra e okul sistemini telefonunuza yüklemiş olacaksınız. Okullar ise  14 Haziran cuma günü kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR: Milyonlarca öğrenci 14 Haziran'da dönem sonu karnelerini alacaklar ve yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar. Okulların kapanmasına yaklaşık bir ay kala sınav sonuçları e-Okul sistemine girilmeye başlandı. Öğrencile ve velileri sınav sonuçlarını görüntülemek için e-Okul sistemini ziyaret ediyor.

Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmek için e-Okul VBS alanına giriş yapmaları gerekiyor. E-Okul'un https://eokulyd.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden Öğrenci T.C. Kimlik numarası ve öğrenci okul numaraları girilerek ilgili alana geldikten sonra istenilen bilgilere ulaşılabilecek.

E OKUL GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR: E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.

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