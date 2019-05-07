Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, İspanya'da da hayal kırıklığı yarattı ve yeni sezonda sarı-lacivertli takıma geri dönecek.

Fenerbahçe transferde tarihin en kötü sezonlarından birini geçirirken yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerden Diego Reyes'in performansı "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor.

Sabah'ın aktardığı habere göre; Bedelsiz olarak alınan ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Meksikalı oyuncu, Fenerbahçe taraftarı için tam bir hayal kırıklığı oldu ve yapılan eleştiriler sonrası İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandı. İspanya'da ligin bitimine 2 maç kaldı. Ancak Reyes'in, La Liga'daki performansı da hiç kimseyi memnun etmedi.

Sadece 1 mücadelede 90 dakikayı tamamlayabildi

27 yaşındaki oyuncu, Leganes formasını Ocak'tan bu yana 5 lig maçında giydi. Bu maçların 3'ünde 11'de şans bulabilen Reyes, sadece 1 mücadelede 90 dakikayı tamamlayabildi.

Ersun Yanal istemiyor

1 yıllık kontratı kalan Meksikalı stoper, Haziran ayı itibariyle yeniden F.Bahçe'nin futbolcusu olacak. Ancak Ersun Yanal kesinlikle onu kadroda düşünmüyor. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu göndermek için yeniden takım arayacak.