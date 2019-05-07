HABER /  FENERBAHÇE

Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor

Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, İspanya'da da hayal kırıklığı yarattı ve yeni sezonda sarı-lacivertli takıma geri dönecek.

Fenerbahçe transferde tarihin en kötü sezonlarından birini geçirirken yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerden Diego Reyes'in performansı "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor.

Sabah'ın aktardığı habere göre; Bedelsiz olarak alınan ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Meksikalı oyuncu, Fenerbahçe taraftarı için tam bir hayal kırıklığı oldu ve yapılan eleştiriler sonrası İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandı. İspanya'da ligin bitimine 2 maç kaldı. Ancak Reyes'in, La Liga'daki performansı da hiç kimseyi memnun etmedi.

Sadece 1 mücadelede 90 dakikayı tamamlayabildi
27 yaşındaki oyuncu, Leganes formasını Ocak'tan bu yana 5 lig maçında giydi. Bu maçların 3'ünde 11'de şans bulabilen Reyes, sadece 1 mücadelede 90 dakikayı tamamlayabildi. 

Ersun Yanal istemiyor
1 yıllık kontratı kalan Meksikalı stoper, Haziran ayı itibariyle yeniden F.Bahçe'nin futbolcusu olacak. Ancak Ersun Yanal kesinlikle onu kadroda düşünmüyor. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu göndermek için yeniden takım arayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi
DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Görüşmeler başladı
MHP'den grup toplantısı kararı! Değişti
MHP'den grup toplantısı kararı! Değişti
ÖNCEKİ HABERLER
e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş
e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş
Diş fırçalamak orucu bozar mı ramazanda ağız kokusuna önlem
Diş fırçalamak orucu bozar mı ramazanda ağız kokusuna önlem
Erkenci Kuş 41. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 41. bölüm fragmanı
Meral Akşener'den grup toplantısında seçim yemini And olsun ki...
Meral Akşener'den grup toplantısında seçim yemini And olsun ki...
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi gerçeği
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi gerçeği
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
Tekirdağ iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti ne zaman?
Tekirdağ iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti ne zaman?
Yorumlar