Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?

11 üyeden oluşan YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Peki İstanbul seçimlerine ret oyu kullanan 4 üyeden biri olan Cengiz Topaktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında.

Cengiz Topaktaş kimdir YSK üyesi Cengiz Topaktaş aslen nereli soruları merak konusu oldu.

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı. YSK’nın kararı sonrası YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri Twitter’da sosyal medyada tek tek paylaşıldı. İstanbul kararı için ret oyu veren Cengiz Topaktaş ise Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullacılarından bazıları YSK üyelerini eleştirdi, bazıları da destek verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak.

İşte evet ve ret oyu veren YSK üyeleri:

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu verdiler.

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri

Cengiz Topaktaş: 1965 doğumlu, Kahramanmaraş Afşin’li. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Mesleğe Ankara hakim adayı olarak başladı.

Çeşitli ilçelerde çalıştıktan sonra Osmaniye ve Ankara hakimliği görevlerinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Savcısıyken Aralık 2014’te Yargıtay üyeliğine, Temmuz 2016’da Yargıtay üyeliğine seçildi. Eylül 2016’da da YSK üyesi oldu.