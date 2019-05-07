Fenerbahçe'de Todor Nedelev harekatı

Fenerbahçe kurmayları, Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i gündemine aldı.

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına start verirken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe kurmayları, Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i yakın markaja aldı.

32 maçta 15 gol 13 asist

Fenerbahçe scout ekibinin Botev Plovdiv-Levski Sofya karşılaşmasını maçını takip ettiği öğrenildi. Nedelev bu sezon 32 maçta 15 gol kaydederken 13 de asist yapma başarısı gösterdi. Nedelev sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.