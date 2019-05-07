HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Todor Nedelev harekatı

Fenerbahçe'de Todor Nedelev harekatı

Fenerbahçe kurmayları, Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i gündemine aldı.

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına start verirken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe kurmayları, Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i yakın markaja aldı.

32 maçta 15 gol 13 asist
Fenerbahçe scout ekibinin Botev Plovdiv-Levski Sofya karşılaşmasını maçını takip ettiği öğrenildi. Nedelev bu sezon 32 maçta 15 gol kaydederken 13 de asist yapma başarısı gösterdi. Nedelev sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor
Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi
DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Görüşmeler başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Morarma ve halsizlik neden olur çocuk yaşta dikkat edilmesi gereken hastalık
Morarma ve halsizlik neden olur çocuk yaşta dikkat edilmesi gereken hastalık
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
Galatasaray'da divan kurulu toplantısının tarihi belli oldu
Galatasaray'da divan kurulu toplantısının tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu aslen nereli yaşı kaç ailesi eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli yaşı kaç ailesi eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları kimdir?
Kadın 61. bölüm 2. fragmanı
Kadın 61. bölüm 2. fragmanı
e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş
e okul öğrenci girişi 2. sınav sonucu sorgulama TC ile giriş
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Yorumlar 1 yorum