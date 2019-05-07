88 dolarlık ZTE Blade A7 telefonu tanıtıldı işte özellikleri

Çin merkezli bir elektronik üretim firması olup olan ve telekomünikasyon ekipmanı ve cep telefonlarının ikinci büyük üreticisi olan ZTE, BladeA7 modelini tanıttı.

1985 yılında kurulan ve merkezi Shenzhen şehrinde bulunan ZTE markası, yeni modelini önceki gün tanıttı. Damla çentikli 6 inçlik LCD ekrana sahip olan Blade A7, MediaTek'in Helio P60 işlemcisinden gücünü alacak.

Çentiğinde bir adet 5 megapiksellik ön kamera sensörü bulunan Blade A7'nin arka tarafında ise yapay zeka destekli 16 megapiksellik bir kamera sensörü ve bir de LED flaş ışığı mevcut.

İki farklı versiyon ile satışa çıkan Blade A7'de 2GB RAM ve 32 GB depolama seçeneğinin yanında 3GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği de bulunuyor.

3200 mAh'lık bir bataryayı üzerinde barındıran cihaz, 5V 1.5 amper standart şarj teknolojisine sahip. Blade A7, gece siyahı ve deniz mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelmekte. Cihaz ayrıca 4G teknolojisini de destekliyor.

ZTE Blade A7 Fiyatı

Markanın 2GB RAM ve 32 GB depolama seçeneğine sahip olan modeli 88 dolardan, 3GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği olan modelinin de 103 dolardan Çin'de satışa çıktığı açıklandı.