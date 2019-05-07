Yunus Aykın aslen nereli YSK üyeleri kimdir ret oyu verenler kim?

11 üyeden oluşan YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Peki İstanbul seçimlerine ret oyu kullanan 4 üyeden biri olan Yunus Aykın kimdir, aslen nereli, YSK üyesi Yunus Aykın kaç yaşında.

Yunus Aykın kimdir YSK üyesi Yunus Aykın aslen nereli soruları merak konusu oldu.

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı. YSK’nın kararı sonrası YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri Twitter’da sosyal medyada tek tek paylaşıldı. İstanbul kararı için ret oyu veren Cengiz Topaktaş ise Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullacılarından bazıları YSK üyelerini eleştirdi, bazıları da destek verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak.

İşte evet ve ret oyu veren YSK üyeleri:

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu verdiler.

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri

YUNUS AYKIN KİMDİR: Denizli Tavas­ Garipköy’de 1964 yılında dünyaya gelen Yunus Aykın, ilkokulu Garipköy’de okudu. Ortaöğrenimini Isparta Gönen Öğretmen Lisesi’nde yapan Aykın, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Mesleğine 1990 yılında Danıştay’da başlayan ve burada tetkik hakimi olarak görev yapan Aykın, 2014 yılında Danıştay Üyeliğine seçildi. Kısa bir süre Başbakanlık Müşaviri olarak da görev yapan Yunus Aykın, 25 Temmuz’da yapılan HSYK Genel Kurulu’nda Danıştay Üyeliğine yeniden, 2 Eylül’de yapılan Danıştay Genel Kurulu’nda da YSK Üyeliğine seçildi