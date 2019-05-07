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Yunus Aykın aslen nereli YSK üyeleri kimdir ret oyu verenler kim?

Yunus Aykın aslen nereli YSK üyeleri kimdir ret oyu verenler kim?

11 üyeden oluşan YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Peki İstanbul seçimlerine ret oyu kullanan 4 üyeden biri olan Yunus Aykın kimdir, aslen nereli, YSK üyesi Yunus Aykın kaç yaşında.

Yunus Aykın kimdir YSK üyesi Yunus Aykın aslen nereli soruları merak konusu oldu. 

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı.  YSK’nın kararı sonrası YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri Twitter’da sosyal medyada tek tek paylaşıldı. İstanbul kararı için ret oyu veren Cengiz Topaktaş ise Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullacılarından bazıları YSK üyelerini eleştirdi, bazıları da destek verdi. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak. 

İşte evet ve ret oyu veren YSK üyeleri: 

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu verdiler. 

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri

YUNUS AYKIN KİMDİR: Denizli Tavas­ Garipköy’de  1964  yılında  dünyaya  gelen  Yunus  Aykın,  ilkokulu Garipköy’de  okudu. Ortaöğrenimini  Isparta  Gönen  Öğretmen  Lisesi’nde yapan  Aykın,  1987  yılında  İstanbul  Üniversitesi  Siyasal  Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Mesleğine  1990  yılında  Danıştay’da  başlayan  ve  burada  tetkik  hakimi olarak  görev  yapan Aykın, 2014  yılında  Danıştay  Üyeliğine  seçildi. Kısa bir  süre  Başbakanlık  Müşaviri  olarak  da  görev  yapan  Yunus  Aykın,  25 Temmuz’da yapılan HSYK Genel Kurulu’nda Danıştay Üyeliğine yeniden, 2 Eylül’de yapılan Danıştay Genel Kurulu’nda da YSK Üyeliğine seçildi

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