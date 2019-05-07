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Saadet Partisi adayı geri çekiliyor mu? Necdet Gökçınar'dan bomba twit

Saadet Partisi adayı geri çekiliyor mu? Necdet Gökçınar'dan bomba twit

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptali sonrası gözler muhalefet partilerine çevrildi. Saadet Partisi ve DSP adaylarını geri çekecek mi, HDP'nin tavrı ne olacak? Saadet Partisi adayından cevap geldi.

YSK kararı sonrası CHP ve AK Parti dışındaki partilerin duruşu seçimin kaderini değiştirecek durumda.

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar, YSK kararının ardından açıklama yaptı. Gökçınar, ”Ben hazırım, partimin kararını bekliyorum” ifadesini kullandı. 

Necdet Gökçınar Saadet Partisi'nin seçime ilişkin son kararını GİK toplantısında vereceğini duyurdu. Kararı genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun duyuracığını belirten Gökçınar, adaylıktan çekileceğine yönelik iddialar için de şu twiti attı:


Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü

Öte yandan dün akşam kararın açıklanmasının ardından Saadet lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonda görüştü. İkili YSK kararını değerlendirdi.

Saadet'in İstanbul'da 103 bin oyu var

Saadet Partisi, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı aday göstererek yüzde 1,2 oy almıştı. Saadet adayının aldığı oy sayısı ise 103 bin 300.

DSP'den çekilme sinyali

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararına tepki gösteren DSP İstanbul adayı Muammer Aydın "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" dedi.

Saadet Partili yetkili! Tarihimizde adayı geri çekme hiç olmadı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan SP’nin etkin bir ismi, ‘Tarihimizde adayı geri çekme hiç olmamıştır, bundan sonra da olacağını sanmıyorum’ açıklaması yaptı.

HDP'den tepki 

HDP ise Genel Merkezi’nden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada YSK kararını eleştirdi. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü yaptığı açıklamada "HDP tarihsel ve mantıksal olarak YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir" dedi.

EHP ve TKP

İBB Başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek ve Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü Özge Akman yenilenecek istanbul seçimlerinde aday olmayacak.

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