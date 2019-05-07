YSK Başkanı Sadi Güven kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?

11 üyeden oluşan YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Peki İstanbul seçimlerine ret oyu kullanan 4 üyeden biri olan YSK Başkanı Sadi Güven kimdir, aslen nereli, kaç yaşında.

YSK Başkanı Sadi Güven kimdir YSK Başkanı Sadi Güven aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir soruları İstanbul seçimleri için ret kararı vermesinin ardından bir kez daha merak konusu oldu.

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı. YSK’nın kararı sonrası YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri Twitter’da sosyal medyada tek tek paylaşıldı. İstanbul kararı için ret oyu veren Cengiz Topaktaş ise Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullacılarından bazıları YSK üyelerini eleştirdi, bazıları da destek verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak.

İşte evet ve ret oyu veren YSK üyeleri:

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu verdiler.

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN KİMDİR: Sadi Güven 1955 yılında Balıkesir'in Dursunbey beldesnde dünyaya geldi. Sadi Güven, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 senesinde mezun olmuştur. İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe adım atmış ve sonrasında Narman, İslâhiye Sorgu Hâkimliği, İslâhiye, Malkara, Fethiye, Ankara Hâkimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

19 Nisan 2005-13 Temmuz 2008 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Sadi Güven, 13 Temmuz 2008 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 24 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.