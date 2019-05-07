HABER /  POLİTİKA

CHP'den sert çıkış: Bu kişiler CHP adına konuşamazlar

CHP'den sert çıkış: Bu kişiler CHP adına konuşamazlar

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı, yetkilendirilmemiş kişilerin parti adına konuşamayacağını ve CHP ibaresi koyamayacağını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, CHP adına medyada açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiş parti yöneticilerinin belli olduğunun altı çizildi.

"Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar"

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözlerinin sadece kendilerini bağlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu kişiler, CHP adına konuşamazlar. Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar. Bütün parti üyelerimizin medyadan bir teklif geldiğinde CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığımızdan bilgi ve onay almaları, medya yönergemiz gereğince zorunludur. Özellikle televizyonlardan gelen tekliflere olumlu yanıt vermeden önce bu kurallara uyulması, sağlıklı iletişim açısından olmazsa olmazımızdır.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
DSP lideri Önder Aksakal'dan İstanbul seçimleri açıklaması
DSP lideri Önder Aksakal'dan İstanbul seçimleri açıklaması
Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti'li isim hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti'li isim hayatını kaybetti
Saadet Partisi adayı geri çekiliyor mu? Necdet Gökçınar'dan bomba twit
Saadet Partisi adayı geri çekiliyor mu? Necdet Gökçınar'dan bomba twit
Dorukhan Toköz görücüye çıktı geçer not alamadı
Dorukhan Toköz görücüye çıktı geçer not alamadı
Beyoğlu'nda yeryüzü sofrası! Yazar İhsan Eliaçık hakkında karar verildi
Beyoğlu'nda yeryüzü sofrası! Yazar İhsan Eliaçık hakkında karar verildi
İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme 40 şüpheli ifade verdi
İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme 40 şüpheli ifade verdi
ÖNCEKİ HABERLER
YSK Başkanı Sadi Güven kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
YSK Başkanı Sadi Güven kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Çevre temizliğinde örnek proje
Çevre temizliğinde örnek proje
Yunus Aykın aslen nereli YSK üyeleri kimdir ret oyu verenler kim?
Yunus Aykın aslen nereli YSK üyeleri kimdir ret oyu verenler kim?
23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?
23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı Diyanet
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Yorumlar 1 yorum