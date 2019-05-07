Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti'li isim hayatını kaybetti

Yerel seçimlerde AK Parti'den aday adayı olan Abdulcelil Tuci, VAN Edremit'te silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Tuci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 3 Mayıs günü evinin yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Tuci, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sürüyor