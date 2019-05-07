Kürşat Hamurcu kimdir aslen nereli YSK üyeleri kim ret oyu kullandı?

11 üyeden oluşan YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Peki İstanbul seçimlerine ret oyu kullanan 4 üyeden biri olan Kürşat Hamurcu kimdir, aslen nereli, YSK üyesi Kürşat Hamurcu kaç yaşında.

Kürşat Hamurcu kimdir YSK üyesi Kürşat Hamurcu aslen nereli soruları merak konusu oldu.

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı. YSK’nın kararı sonrası YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri Twitter’da sosyal medyada tek tek paylaşıldı. İstanbul kararı için ret oyu veren Cengiz Topaktaş ise Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullacılarından bazıları YSK üyelerini eleştirdi, bazıları da destek verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak.

İşte evet ve ret oyu veren YSK üyeleri:

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu verdiler.

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri

KÜRŞAT HAMURCU KİMDİR: Kürşat Hamurcu (d. 18 Nisan 1966, Çayıralan) Yargıtay üyesi.

Eğitimi: İzmir Çınarlı Lisesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Adalet Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Mesleki Kariyeri: Kayseri hakim adayı olarak mesleğe başlamış; çeşitli ilçelerde savcılık; Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı[1], Ankara ve İzmir Hakimliği, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Yargıtay: İzmir Hakimi iken, 15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Kürşat Hamurcu, Yargıtay 23. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapmış, halen Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda 9 Haziran 2015 tarihinde seçildiği ve 6 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olarak Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Yedek Üyeliği görevini de sürdürmektedir.[3] 2 Eylül 2016 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

"Kamu İhale Sözleşmeleri ve Uygulaması" adlı kitabı[5] ve çok sayıda makalesi vardır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.