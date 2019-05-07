Mustafa Yeneroğlu aslen nereli kimdir AK parti sözleri olay ne dedi?

Mustafa Yeneroğlu İstanbul seçimlerinin yeniden yapılacağının açıklanmasının ardından twitter ard arda dikkat çelen paylaşımlar yaparak şimşekleri üzerine çekti. Peki AK Partili olan Mustafa Yeneroğlu kimdir, aslen nereli, twitter hesabından AK Parti ve İstanbul seçimleri hakkında neler söyledi?

Mustafa Yeneroğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve AK Partili Mustafa Yeneroğlu twitter hesabından İstanbul seçimleri için neler söyledi soruları bir anda gündem oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, YSK kararı sonrası resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Yeneroğlu, Ebu Hanife'nin "Hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar" sözünü hatırlatarak "Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir" dedi.

YSK dün akşam saatlerinde, tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun sesini kısarsanız...''

"Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'Mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir.."

Daha önce de eleştirdiği konular olmuştu

Yeneroğlu, Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27)'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada çıkan karara isyan etmiş, Twitter’dan "Bir kadına tecavüz ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde”ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR: 1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı. 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti.

IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir.

Çok iyi düzeyde Almanca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.