AK Parti'den YSK'nın seçim Kurulu Başkan ve üyelerine suç duyurusu

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaline karar vermesi sonra AK Parti, YSK'nın seçim Kurulu Başkan ve üyelerine son dakika kararıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimleriyle ilgili bir dakika açıklaması yaptı. Yavuz yaptığı açıkalamada ''YSK'nın seçim Kurulu Başkan ve üyelerine suç duyurusunda bulunacağız'' dedi.

Yavuz, "YSK bu kararı almasaydı gelecek süreçte seçim yapmak çok zor olurdu, kanun yok sayılmış olurdu" açıklamasında bulundu. Yavuz şunları söyledi:

"YSK bu kararı almasaydı gelecek süreçte seçim yapmak çok zor olurdu, kanun yok sayılmış olurdu. Raydan çıkan durum tekrar raya alınmıştır. Biz de AK Parti olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."AK Parti'de dün yapılan görevlendirmeye ilişkin olarak Yavuz, "İstanbul’a gidiyorum çalışmaya"