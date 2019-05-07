Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Olympiakos'ta forma giyen Konstantinos Fortounis için Comolli'yi Yunanistan'a gönderdi. Comolli, Olympiakos'lu yetkililerle masaya oturdu.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı söyleşide transfer çalışmalarına başladıklarını ifade etmişti. Sportif direktör Damien Comolli, 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından Yunanistan'a gitti.

Ersun Yanal'ın, yardımcısı Recep Karatepe'ye defalarca izlettiği ve kadroda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Konstantinos Fortounis için Comolli, Olympiakos'lu yetkililerle masaya oturdu.

4 senelik sözleşme teklif edilecek

Comolli, pazarlıkları sıkı bir şekilde sürdürerek bu rakamı 5 milyon Euro'ya çekmeye çalışacak. Senelik 1 milyon Euro maaş alan yıldız futbolcuya 2 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

Hem attı hem attırdı

26 yaşındaki oyuncu her iki istasitikte de takım içinde zirvede yer aldı. Fortounis, sezonun genelinde ise forma giydiği 43 müsabakada 17 gol sevinci yaşayıp, 16 gol attırdı.