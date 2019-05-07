Akaryakıta büyük zam! Pompaya yansıyacak mı?

Motorine 17 kuruş zam yapılırken, ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sistemi ile pompa fiyatına yansımadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 7 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 17 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Eşel mobil sistemi

ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tükeciye yansımanın önüne geçen eşel mobil sistemi otogazda Mart ortasından itibaren, benzin ve motorinde ise Nisan ortasından itibaren yeniden uygulanmaya alındı.

Zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.