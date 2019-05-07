Terör bitti gençler sporla buluştu

Şırnakın Beytüşşebap ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte gençlerin sporla buluşturulabilmeleri için tüm imkanlar seferber edildi. Gençler sporla buluştu.

Şırnakın Beytüşşebap ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte gençlerin sporla buluşturulabilmeleri için tüm imkanlar seferber edildi. Gençler sporla buluştu.

"Okumak altındır projesi" hayata geçirildi

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ilçe ve köylerde eğitim gören öğrencilerin eğitim seviyelerinin daha da yükselmesi için Okumak Altındır Projesi’ni hayata geçirdi. Bu güne kadar 5 kitabı okuyup özetini çıkaran toplam 71 öğrenciye çeyrek altın hediye edilirken, proje kapsamında ilçe ve köylerde kitap okuma alışkanlığı gelişti. Kaymakamlık ve belediye tarafından hazırlanan ortak projeyle de tüm okullara spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Hizmetlerinin asıl amacının vatandaşların hem yaşamını kolaylaştırmak hem de gönülleri kazanmak olduğunu söyleyen Pendik Pendik, “Eğer hizmet olarak yapmış olduğumuz işler hem vatandaşlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımız başta olmak üzere toplumumuzun büyük bir kesimlerine çocuklarımıza gençlerimize dokunmuyorsa onların gönüllerine dokunmuyorsa bu yapılan yatırım yapılan iş akamete uğrar ve amacına ulaşamaz. Bizlerde önceliği insana verdik. Önceliği buradaki vatandaşlarımıza verdik. Buradaki vatandaşlarımızın hem kendileri için hem de çocuklarının geleceği için neler yapabiliriz ona göre hareket ediyoruz. Bu kapsamda eğitim bu bölgede çok öncelikli bir konu. Son iki yılda silahlı kuvvetlerimizin başarılı operasyonları sayesinde Allah’a hamdolsun teröristler artık başlarını kaldıramaz hale geldiler. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar canla başla fedakarca mücadele ediyorlarsa bizlerde kalplerdeki son fitne fesat tohumlarını ortadan kaldırıncaya kadar sevgiyle muhabbetle saygıyla hoşgörüyle çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi kazanmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi terörden ve şiddetten uzak güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızı okumaya sevk edecek bir proje Okumak Altındır Projesi sayesinde çocuklarımız kitap okuma alışkanlığını kazandı. Kitaplarımızı bedava alıp okullarımıza dağıtıyoruz. Kaymakamlık ve belediye ortaklığında tüm okullarımıza spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sayede öğrencilerimiz spora da daha çok meyilli olacaklardır” ifadelerini kullandı.