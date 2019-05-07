Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu? Diyanet kaynakları bu konuda ne diyor? Peki orucu bozan ve bozmayan diğer şeyler nelerdir? Kadınlar hayıs ve nifas durumlarında oruç tutabilir mi yoksa o günleri kaza etmesi mi gerekir?

Oruçluyken regli olan yani adet olan kadının orucu bozulur mu, hangi durumlarda oruç tutulabilir ya da kadınlar hangi durumda oruç ibadetinden muaf tutulur? Diyanet işleri başkanlığı orucu bozan şeyler ve bozmayan durumlar hakkında fetvalar verdi. Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Öpüşmek ya da eşinize sarılmak şayet nefsinize hakimseniz orucu bozmuyor. Ancak bekarların sevgilisine sarılıp öpmesi yada elini tutması orucun bozulmasına sebep oluyor.

ADET DÖNEMLERİNDE KADINLAR VE ORUÇ TUTABİLİR Mİ: Kadınlar hayız (adet) ve nifas hâllerinde oruç tutabilirler mi? Kadınlar hayız ve nifas hâllerinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Bu konuda müçtehitler görüş birliği içindedirler.

ADET GECİKTİRİCİ İLAÇ KULLANARAK ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Ay hâli oruç tutmaya mânidir. Bu hâlde iken tutulan oruç geçerli olmaz. İlaç etkisi ile de olsa, akıntı olmadıkça ay hâli vuku bulmuş olmayacağından tutulan oruç geçerlidir. Ancak hayız kanı ile vücutta biriken zararlı maddeler dışarı atıldığından, vücudun sıhhati bakımından ay hâlini önlemek için ilaç kullanılması tavsiye edilmez.

ORUÇLU İKEN ADET GÖREN KADININ ORUCU BOZULUR MU?

Oruçlu iken hayız olan/âdet gören kadının orucu bozulmuş olduğundan yiyip içer. Şu kadar var ki, böyle bir kadın, yiyip içebileceği gibi edeben oruçlu gibi davranmaya devam etmesi uygun olur.

İMSAKTAN SONRA ADETİ BİTEN KADIN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

İmsak vaktinden sonra âdet hali sona eren bir kadın, o gün hiçbir şey yiyip içmemiş olsa bile, oruç tutmuş sayılmaz.