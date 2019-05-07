Twitter'dan duyurdu! Pegasus'tan kritik 23 Haziran kararı

Pegasus Hava Yolları, önceden alınmış ve 23 Haziran 2019'daki biletlerin kesintisiz iade ve iptal edilebileceğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Ücretsiz değişiklik, kesintisiz iade ve iptal

Pegasus'tan yapılan açıklamada 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik, kesintisiz iade ve iptal yapılabileceğini duyurdu.