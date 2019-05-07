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Vatan Partisi adayı İlker Yücel'den dikkat çeken çekilme açıklaması: Parti yönetimi...

Vatan Partisi adayı İlker Yücel'den dikkat çeken çekilme açıklaması: Parti yönetimi...

YSK'nın tartışmalı iptal kararının ardından gözler İttifak dışından seçime katılan adaylara çevrildi. Kimin çekilip kimin çekilmeyeceği tartışılırken 31 Mart seçimlerinde 17 bin 377 Vatan Partisi adayı İlker Yücel'den "Yeniden aday olup olmayacağımı parti yönetimi karar verecek" açıklaması geldi.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılması kararının ardından gözler. Cumhur ve Millet İttifakının dışındaki adaylara çevrildi.

Bazı bağımsız ve muhalefet partisi adayları Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına “hukuksuzluk” diyerek Ekrem İmamoğlu yönünde çekildiğini açıklarken Saadet Partisi, DSP ve Vatan Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Vatan Partisi adayı İlker Yücel, yeniden aday olup olmayacağının partisinin Merkez Karar Kurulu toplantısından sonra belirleneceğini söyledi. 

''Bizim tutumumuz buna bağlıdır''

Yücel, “Ama şunu söyleyebilirim: AK Parti Türkiye'yi tek başına yönetemiyor. Bir seçim bile yapamıyor. Türkiye'nin önündeki sorunları ağırlaştırıyor. CHP ise Abdullah Gül, Davutoğlu cephesiyle girdiği dirsek teması ve ‘Selahattin Demirtaş'ın ılımlı çizgisi' diyerek övdüğü HDP ittifakı sebebiyle vahim bir hatanın içerisindedir. Her iki durumda değişiklik var mı? Bizim tutumumuz buna bağlıdır” dedi.

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