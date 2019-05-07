İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim

YSK'nın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesinin ardından yenilenecek seçimlere kadar İstanbul'u kimin yöneteceği belli oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni başkan belirleninceye kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu’nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun’un 46’ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Erdoğan'dan açıklama

Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilmesiyle ilgili olarak Erdoğan, "Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" dedi.