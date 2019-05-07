Kılıçdaroğlu'ndan "YSK'nın İstanbul kararına" zehir zemberek sözler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. O 7 hakim YSK içindeki çetenin organlarıdır. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bundan sonra 16 milyon İstanbullunun adayıdır" açıklaması yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. YSK'nın kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı" diyerek tepkisini dile getirdi.

YSK'da İstanbul seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan hakimlere "Çete mensubu" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Vatandaş tercihini yaptı"

-Dünyanın iftirasını attılar. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum dedi. İnandığımız yoldan bizi çeviremezsiniz dedim. Vatandaş tercihini yaptı. Onların tahmin etmediği, ama bizim kazanacağımızı söylediğimiz illerin hemen hemen tamamını kazandık.

"Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum"

-Demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum. YSK'nın bir yasası var; dürüstlükle seçimi yapacağız diyor. Ne istiyoruz biz? Adalet istiyoruz.

"57 sandığı saydılar sonuç yine değişmedi"

-Gerçek yüzlerini sizlere anlatacağım. Baktılar sonuç değişmiyor. Büyükçekmece'de evlere baskın yapmaya başladılar. Baktılar olmadı vazgeçtiler. 22 ilçede dediler ki sondajla sandıkları alacağız, yeniden sayacağız YSK tarihinde yoktu ama yaptılar. 57 sandığı saydılar sonuç yine değişmedi. Baktılar olmuyor sandık kurullarının oluşumunda 'usulsüzlük var' dediler kurulları biz oluşturmadık. Bunu gerekçe göstererek verilen mazbatayı iptal ettiler.

"7 hakim YSK içindeki çetenin organlarıdır"

-Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptılar. O 7 hakim YSK içindeki çetenin organlarıdır.

'Başvuruyu yenileyin' mesajı gitti

-İstanbulda kesinlikle birşeyler oldu, 'sandık başında oldu" bak bu doğru. Sandık başında halk Ekrem İmamoğlunu seçti. Deniz Zeyrek'in bir haberi var şöyle diyor: "AKP içinde seçimi iptal ettirmek isteyen grup YSK'yi yönlendirmeye çalışıyor. Örneğin AKP'nin 16 Nisan günü yani mazbatanın oluşturulmasından 1 gün önce yaptığı başvuru yasağa aykırıydı, ancak YSK'den AKP'ye 'başvuruyu yenileyin' mesajı gittiğini bunun üzerine AKP'nin başvurusunu yenilediğini doğrulattım' diyor" Bir hakimin egemen güçlerin iktidar sahiplerinin önünde eğilmememsi gerekir. Dik ve onurlu durması gerekir.

Hakimlerin isimlerini tek tek saydı

-YSK hukukun üstünlüğüne göre kara vermelidir. Bugün iktidar sahiplerinin YSK içinde çete mensubu 7 taşeronu vardır. Ramazan gününde haram yemeyi kabul ettiler. Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zaman hakimlerin görevi oldu. Biliyorum bunu söyledim diye tazminat davası açacaklar açmazsanız namertsiniz. Çete mensubu üyelerin adlarını okuyorum; Erhan Çiftçi, Refik Eğri, Zeki Yiğit, Muharrem Akkaya, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Nakiptin Buğday.

"Bütün sayımların sonunda sadece bir kişi çıktı"

-Hangi görüşten olursa olsun vatandaşlar sandığa gitti YSK'ya güvendi oyunu kullandı, günlerce sayım yapıldı. Bütün sayımların sonunda sadece bir kişi çıktı. O kişinin adı da Ekrem İmamoğlu. Adaletsizlik varsa mücadele etmek bizim namus borcumuzdur. YSK içindeki çetelere ders vermek lazım; hukuku katlettiler milletin iradesini yok saydılar.

"16 milyon İstanbullunun adayıdır"

-23 Haziran'da da bu millet bütün İstanbullular bir tarihi yeniden yazacaklardır. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bundan sonra 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Mazbatasını veren kim hakimler alan kim yukarıdaki çete. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da kapak olsun. İmamoğlu Saray'dan talimat almayacak halktan talimat alacak.