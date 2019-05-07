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CHP İstanbul seçimine katılma kararı aldı CHP Parti Meclisi'nden son dakika açıklaması

CHP İstanbul seçimine katılma kararı aldı CHP Parti Meclisi'nden son dakika açıklaması

CHP İstanbul seçimlerine katılacak mı sorusu nihayet yanıtını buldu. CHP parti Meclisi'nden yapılan son dakika açıklamada CHP'nin seçimi boykot etmeyeceği ve seçime katılacağı açıklandı.

CHP Parti Meclisinin (PM), YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, milletvekillerinin de katıldığı olağanüstü toplantısı sona erdi. Ekrem İmamoğlu yeniden aday gösterildi.

CHP'nin seçimleri boykot edeceği konuşuluyordu. Toplantıda alınan kararda CHP İstanbul seçimlerine katılma kararı aldı.  CHP Parti Meclis'inden yapılan açıklamada ''boykot yok seçime gidilme kararı alındı'' denildi. 

Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yapıldı!

YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bugün de PM olağanüstü toplandı.

Tüm CHP'li vekiller davet edildi İmamoğlu da katıldı

Tüm CHP milletvekillerinin davet edildiği toplantıya, YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Her şey çok güzel olacak

Öte yandan PM toplantısına katılmak için parti genel merkezine gelen çoğu milletvekili basın mensuplarının sorularını "Her şey çok güzel olacak." şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kritik PM sonrası açıklama yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu: "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz. Tüm süreci genel başkanımız Genel Başkanımız Grup Toplantısı'nda açıklayacaktır. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız hem ülkemiz hem demokrasimiz adına."

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