23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?

YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermesiyle erken rezervasyonla tatil planı yapan vatandaşlar, tarih erteleme ve iptallere başladı. Peki rezervasyon iptali ve ücreti iadesi nasıl olacak?

İstanbul'da yenilecek olan seçimler için YSK, 23 Haziran 2019 tarihini belirledi. Ramazan Bayramı'ndan bir hafta sonra yapılacak olan seçimler, tatil planları yapanların işini bozdu.

Kararın ilanı ile birlikte, bu tarihte tatil planı yapan çok sayıda kişi, rezervasyon iptali veya tarih değişikliği için seyahat acentelerini aramaya başladı.

Herkesin aklındaki soru şu;

-Seçim kararı sebebiyle yapılan iptal ya da ertelemede para iadesi alınabilir mi? Turizm uzmanlarından gelen haberler iyi...

Uzmanlar, seçim kararından habersiz olarak daha önceden erken rezervasyon ile tatil planı yapanların, 'force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilecek rezervasyon iptallerinde ücretin tamamının iadesinin yapılacağını belirtti.

Art arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkların sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Geçen seçimde de benzeri olmuştu

24 Haziran 2018’de de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için ‘erken’ sandık başına giden vatandaşlar tatil planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

O dönem vatandaşların yurt içi tur ve tatil ücretleri tur operatörleri tarafından geri ödenmiş, fakat yurt dışı için öyle olmamıştı.