HABER /  POLİTİKA

23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?

23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?

YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermesiyle erken rezervasyonla tatil planı yapan vatandaşlar, tarih erteleme ve iptallere başladı. Peki rezervasyon iptali ve ücreti iadesi nasıl olacak?

İstanbul'da yenilecek olan seçimler için YSK, 23 Haziran 2019 tarihini belirledi. Ramazan Bayramı'ndan bir hafta sonra yapılacak olan seçimler, tatil planları yapanların işini bozdu. 

Kararın ilanı ile birlikte, bu tarihte tatil planı yapan çok sayıda kişi, rezervasyon iptali veya tarih değişikliği için seyahat acentelerini aramaya başladı.

Herkesin aklındaki soru şu;
-Seçim kararı sebebiyle yapılan iptal ya da ertelemede para iadesi alınabilir mi? Turizm uzmanlarından gelen haberler iyi... 

Uzmanlar, seçim kararından habersiz olarak daha önceden erken rezervasyon ile tatil planı yapanların, 'force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilecek rezervasyon iptallerinde ücretin tamamının iadesinin yapılacağını belirtti. 

Art arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkların sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Geçen seçimde de benzeri olmuştu
24 Haziran 2018’de de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için ‘erken’ sandık başına giden vatandaşlar tatil planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

O dönem vatandaşların yurt içi tur ve tatil ücretleri tur operatörleri tarafından geri ödenmiş, fakat yurt dışı için öyle olmamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Fenerbahçe'de Todor Nedelev harekatı
Fenerbahçe'de Todor Nedelev harekatı
Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor
Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "AK Partili isimler" iddiası!
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Türkiye raportörü Kati Piri'den YSK kararı sonrası Erdoğan'a ağır sözler
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
Hakemden ağzı yanan Beşiktaş'tan sürpriz öneri
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
88 dolarlık ZTE Blade A7 telefonu tanıtıldı işte özellikleri
88 dolarlık ZTE Blade A7 telefonu tanıtıldı işte özellikleri
YSK kararı için evet ve ret oyu veren YSK üyeleri Cengiz Topaktaş TT oldu
YSK kararı için evet ve ret oyu veren YSK üyeleri Cengiz Topaktaş TT oldu
Çarpışma 21. bölüm fragmanı
Çarpışma 21. bölüm fragmanı
Morarma ve halsizlik neden olur çocuk yaşta dikkat edilmesi gereken hastalık
Morarma ve halsizlik neden olur çocuk yaşta dikkat edilmesi gereken hastalık
7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgu ekranı
7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgu ekranı
Yorumlar