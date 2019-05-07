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Datça Belediyesi'nden "23 Haziran'da Plaj" kararı!

Datça Belediyesi'nden "23 Haziran'da Plaj" kararı!

Datça Belediyesi, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için plajlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Belediyenin paylaşımında, "İstanbullular geleceğinizi lütfen sandığa taşıyın" ifadeleri kullanıldı. Muğla'nın Datça ilçesi 23 Haziran'da çok konuşulacak bir karara imza attı.

Datça Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 23 Haziran'da tüm plajların kapatılacağı duyuruldu.

İşte o paylaşımlar

Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı! Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz.

Sevgili İstanbullular gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinizden en güzel anılarla dönmeniz için sizi bekliyor olacağız...

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