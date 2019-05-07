Ribery: 1 ya da 2 yıl sonra döneceğim

Bayern Münih'ten sezon sonunda yolları ayıracak Franck Ribery, "1 ya da 2 yıl daha oynadıktan sonra tekrar Münih'e döneceğim" dedi.

Bayern Münih'ten sezon sonunda yolları ayıracak Franck Ribery, basın toplantısı düzenledi ve Alman devinde geçirdiği 12 yılı asla unutmayacağını söyledi.

Geleceği için henüz karar vermediği belirten Fransız oyuncu, "1 ya da 2 yıl daha oynadıktan sonra tekrar Münih'e döneceğim" dedi. Basın toplantısında Bayern Münih günlerini ve gelecekteki planlarını anlatan Franck Ribery, "Farklı düşüncelerim var. Kolay değil. Hayat böyle. 12 yıl aranın ardından ayrılmak çok zor; ancak ben ve ailem burada harika zaman geçirdik. Çok şey için mücadele ettim, çok şey kazandım, bunları asla unutamam" dedi.

"Dürüst olmam gerekirse gelecek sezon ne yapacağımı bilmiyorum" diyen Fransız oyuncu şöyle devam etti, "Bazı opsiyonlar var; ancak henüz erken. 1 ya da 2 yıl daha oynayacağım. Daha sonra yüzde yüz Münih'e döneceğim. Ailem burada kendini iyi hissediyor. Çocuklarım burada okula gidiyor ve iyi bir evimiz var. Kesinlikle geri döneceğim."

Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge ve Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'le her zaman çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Franck Ribery, "Son görüşme zordu ancak iyiydi. Bazen, zorlu durumlara saygı duymak zorundasınız. Beni ve bu kulübe yaptıklarımı asla unutmayacaklarını söylediler, ben de onlara 'Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım' dedim" sözleriyle aralarındaki son görüşmede söylenenleri kamuoyuna aktardı.

Kendisi gibi takımdan ayrılacak Arjen Robben için de konuşan Ribery, "Arjen ile Wolfsburg ile oynadığımız ilk maçta her şey çabucak gelişti ve uyum sağladık. O birliktelik devam etti. Arjen sağda ben solda... Çok iyi oynadık ve çok şey kazandık. Artık bu dönem sona erdi. Artık yeni maceralara atılmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

En iyi anısının sorulması üzerine de Ribery, "Çok fazla. 2013 sezonu inanılmaz güzeldi. Bir rüya gibiydi. O sezona ait iyi hatıralarım var. En iyi golüm de belki de Gladbach'a karşı oynadığımız ve kazandığımız golü atmamdı" yanıtını verdi.

En kötü anının Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanan ve Chelsea'ye karşı penaltılarla kaybettikleri 2011-12 Şampiyonlar Ligi finali olduğunu söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, "Her zaman bir maç kaybedebilirsiniz; ancak maçı domine etmiştik. Kendi sahamızda oynuyorduk. Hala acı veriyor; hala beynimin bir tarafında yer alıyor." sözleriyle yaşadığı hüznü dile getirdi. Bayern Münih'e farklı bir görev için de dönebileceğini kaydeden Franck Ribery, "Bu opsiyonla ilgili de konuştuk. 2 yıl da çok şey olabilir. Önemli olan Münih'e geri dönmek; çünkü burası benim evim." açıklamalarını yaptı.